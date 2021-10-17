 

Independent – полиция назвала убийство британского депутата терактом

17.10.2021, 0:12, Новости дня
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Убийство депутата парламента Великобритании Дэвида Эймесса объявили террористическим актом, передаёт The Independent. В британской полиции не исключили, что нападение может быть связано «с исламским экстремизмом».


Twitter

Британская полиция объявила убийство депутата парламента Дэвида Эймесса, который скончался в пятницу от полученных в результате нападения ран, террористическим актом, пишет The Independent.   

Как напоминает издание, член палаты общин британского парламента от Консервативной партии Эймесс получил несколько ножевых ранений в городе Ли-он-Си на юге Англии во время встречи с избирателями в методистской церкви Белфейрс. Несмотря на все усилия медиков, 69-летний политик скончался на месте происшествия.

По подозрению в убийстве на месте преступления задержан 25-летний мужчина, чью личность пока не разглашают. Расследование возглавило управление полиции по борьбе с терроризмом.

В настоящий момент полиция выясняет мотивы нападавшего. В частности, полицейские проводят обыски по двум адресам в Лондоне, а также изучают записи телефонных разговоров подозреваемого и историю просмотра сайтов в интернете.

Согласно первым поступившим данным, не исключается, что нападение может быть связано «с исламским экстремизмом».

The Independent отмечает, что Эймесс стал вторым действующим членом парламента, убитым за последние пять лет в Соединённом Королевстве, после нападения на депутата от лейбористов Джоанн Кокс. Кокс была убита ультранационалистом за неделю до референдума о членстве Великобритании в ЕС возле избирательного участка в Западном Йоркшире.

Год назад в своей книге Эймесс написал, что убийство Кокс в 2016 году разрушило британскую традицию свободных встреч парламентариев с избирателями. Политик также отмечал, что в прошлом он испытывал «неудобства» от людей, приходивших к нему домой, и часто получал оскорбления в социальных сетях. Он призывал изменить закон, чтобы тех, кто оставляет оскорбительные комментарии, можно было привлечь к ответственности.

Убийство Эймесса вызвало новые вопросы относительно безопасности членов парламента. В частности, спикер палаты общин Линдси Хойл призвал пересмотреть меры по обеспечению безопасности британских парламентариев. В пятницу после встречи министра внутренних дел Великобритании Прити Пател с полицией представитель министерства объявил о том, что всем полицейским службам предложено пересмотреть действующие меры.

«Это бессмысленное нападение на саму демократию. Справедливо задаются вопросы о безопасности избранных представителей нашей страны, и я предоставлю обновлённую информацию в установленном порядке», — приводит The Independent слова Пател, которая добавила, что Эймесс «служил жителям Саутенда с бесконечной страстью, энергией и честностью».



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