 

Власти Кабо-Верде выдали задержанного венесуэльского дипломата США

17.10.2021, 0:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВенесуэльский дипломат Алекс Сааб, задержанный в Кабо-Верде, экстрадирован в США, сообщают СМИ.

Радиостанция Caracol сообщает, что «Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды». Сааба в 2020 году задержали по запросу США в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел, приземлился для дозаправки, передает РИА «Новости».

Сааб был арестован в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Защита Сааба указывала на дипломатический статус Сааба, а также на отсутствие договора об экстрадиции между США и Кабо-Верде. Каракас подчеркивал его статус спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба.

Сааб в 2019 году был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. СМИ сообщали, что он мог обладать сведениями о секретных договоренностях Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.

Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.



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