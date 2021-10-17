Прокуратура решила проверить протокол на свидетельницу конфликта в метро Москвы

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17.10.2021, 0:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРешено проверить обоснованность составления административного протокола об административном правонарушении в отношении свидетельницы по делу об инциденте с кавказцами у станции метро «Текстильщики», сообщила глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Столичная прокуратура велела прокуратуре московского метрополитена «проверить обоснованность составления» протокола о мелком хулиганстве в отношении женщины, которая была «в вагоне поезда в метро в момент конфликта». Материалы по делу об административном правонарушении затребованы для изучения, передает ТАСС.

Напомним,  свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» рассказала, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте.

12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка. Трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



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