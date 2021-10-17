 

Мнение: Паром на Тайвань

17.10.2021, 0:04, Разное
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Отработка погрузки бронетехники на паром. В случае проведения операции по возвращению Тайваня в родную гавань, переброска дополнительной бронетехники и личного состава во втором эшелоне десанта будет осуществляться на гражданских судах, которые должны действовать в условиях контроля морского и воздушного пространства в зоне высадки.

Использование паромов и других гражданских судов в основном это связано с нехваткой специальных танкодесантных кораблей, основная часть которых должна обеспечивать высадку войск первой волны морского десанта, который должен обеспечить занятие побережья для развертывания дополнительных сил. Но это разумеется произойдет лишь в том случае, если Китай почувствует, что остров пытаются полносью отделить от Китая. И к подобному сценарию НОАК готовится.

Летом проходили аналогичные учения по погрузке батальонов пехоты на транспортные суда и паромы.

Источник: Colonel Cassad



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