Мнение: Паром на Тайвань

Отработка погрузки бронетехники на паром. В случае проведения операции по возвращению Тайваня в родную гавань, переброска дополнительной бронетехники и личного состава во втором эшелоне десанта будет осуществляться на гражданских судах, которые должны действовать в условиях контроля морского и воздушного пространства в зоне высадки.

Использование паромов и других гражданских судов в основном это связано с нехваткой специальных танкодесантных кораблей, основная часть которых должна обеспечивать высадку войск первой волны морского десанта, который должен обеспечить занятие побережья для развертывания дополнительных сил. Но это разумеется произойдет лишь в том случае, если Китай почувствует, что остров пытаются полносью отделить от Китая. И к подобному сценарию НОАК готовится.

Летом проходили аналогичные учения по погрузке батальонов пехоты на транспортные суда и паромы.

—