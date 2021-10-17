 

Откуда у Бузовой дочь? – Личное мнение

17.10.2021, 0:02, Разное
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Ольга Бузова, мечтавшая родить до 35 лет от любимого мужчины, заявила, что у неё будет дочь.

«У меня будет дочь. Я даже знаю имя ее. Дочку я назову Маша, Машенька, Мария. Я это решила еще в 25 лет. Очень хочу дочку».


Фото: Соцсети

С любимым мужчиной у Бузовой не сложилось — Тарасов сбежал, а этот, второй, тоже не вариант.

Так откуда у Бузовой дочь-то?

Конечно же, Бузова-Буратинова не беременна. Во-первых, не от кого. Во-вторых, у гОленьки другое хобби — по утрам, когда у многих случается зачаточный секс, Бузова составляет райдер на предстоящую поездку.

Возможно, Бузова планирует удочерить ребёнка? Мало сирота горя хлебнул, вот тебе мамочка — гОленька! Или сделать искусственное оплодотворение — всё равно ведь натурально зачать не от кого.

Слушала я Бузову, смотрела на неё и всё думала — вот ведь счастливый человек! Сидит, рассуждает, какой бы хорошей матерью она была б. Совсем ничего про себя не понимает.

Впрочем, могу ошибаться. Хотели бы себе в мамы Бузову? Чисто гипотетически. Почему да? Почему нет?

Источник: Лена Миро



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