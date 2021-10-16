 

“Free Misha”. Арахамия записал видеообращение, в котором потребовал немедленно освободить Саакашвили

16.10.2021, 23:58, Новости дня
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“Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленного освободили и вернули в Украину. Он гражданин Украины, чиновник высокого ранга. Мы его примем здесь и если есть какие-то юридические претензии, то они должны быть рассмотрены украинским судом и это дело должно рассматриваться в Украине”, – сказал нардеп.

Арахамия добавил, что недавно был в Грузии и видел “огромные достижения и огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Саакашвили”.

“Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей здесь, в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома”, – заключил Арахамия.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. По состоянию на 16 октября Саакашвили голодает 16-й день.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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