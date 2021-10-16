“Все делается через задницу”. Комаровский оценил отношение украинских политиков к эпидемии COVID-19

“Все иногда делается (не хочется об этом в программе говорить) через задницу. Когда “слуги” рванули в Трускавец… у меня сразу возникла эта мысль: “Вы собираете людей, которые, по большому счету, на пике публичности, которые носятся по всем ток-шоу, которые общаются с кучей людей”. […] Людям, которые находятся на острие информационного поля, надо как “Отче наш” знать, что такое хорошо, что такое плохо, отвечать на те самые вопросы”, – сказал медик.

По его словам, “было бы очень умно, если бы кто-то из Офиса президента или из руководства партии “Слуга народа” просто сказал бы: “Евгений Олегович, мы тут все собираемся, можно, вы приедете и дадите нам инструкцию, как разговаривать, как рассказывать про вакцинацию, какие есть вопросы, какие спорные проблемы?”.

“Что сейчас волнует людей больше всего? Конечно же, тема коронавируса. Она страшно актуальна, причем осенняя вспышка наверняка победит весеннюю по напряженности. Особых сомнений уже нет”, – объяснил Комаровский.

Он привел в пример свое выступление на сессии Харьковского городского совета.

“Я был в Харьковском горсовете и отвечал на вопросы депутатов. Я считаю, что это было очень правильно. Эти депутаты хотя бы знают, как отвечать, когда к ним люди обращаются”, – подчеркнул Комаровский.

Контекст:

Стратегическое заседание парламентской фракции “Слуга народа” проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце Львовской области 2 октября. На нем присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский, другие члены правительства, на тот момент первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С августа 2021 года в Украине снова ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

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