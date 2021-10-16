Выглядит эффектно, делается просто: «банановая» подводка, вдохновленная модой 60-х, снова вернулась

Подводку для глаз предпочитают многие модницы. Она делает глаза более выразительными, а макияж становится эффектным и ярким. Одни женщины считают, что делать ее очень сложно, другие постоянно стараются внести в нее что-то новенькое. Если вы относитесь ко второй группе, то спешим вас обрадовать. В моду вернулась “банановая” подводка.

Тренд 60-х годов

“Банановая” подводка для глаз стала популярной в шестидесятых годах. Что она собой представляет? Это четкая линия чуть выше складки века, которая напоминает перевернутый банан. Ее особенность в том, что подводку хорошо видно, когда глаз открыт и закрыт. Такой макияж оценят девушки, которым хочется сделать глаза зрительно больше.

“Банановую” подводку носила всемирно известная модель Твигги. Тысячи женщин по всему миру копировали ее, стараясь хоть немного походить на любимую звезду.

Если вы хотите создать ретро-образ, то нанесите “банановую” подводку, а затем тщательно накрасьте верхние и нижние ресницы. В итоге вы создадите нежный и романтический образ.

Достоинство данного способа еще и в том, что его очень легко повторить самостоятельно в домашних условиях. К услугам визажиста вам прибегать точно не придется. Вся суть способа в том, что нужно лишь провести одну изогнутую линию. А сделать это совсем несложно. Попробуйте. Вы сами сможете в этом убедиться.

Техника наложения

Все очень просто. Берете жидкую подводку или карандаш для глаз. Определяете место, где находится у вас складка века. Вам нужно провести линию немного повыше. Линия должна напоминать перевернутый фрукт. У вас должно получиться примерно так, как на фотографиях.

Согласитесь, что ничего сложного в такой технике нанесения нет. Жидкие, гелевые, карандашные или кремовые подводки для глаз подходят для этого макияжа. Используйте различные оттенки подводок для глаз. Тогда вы сможете создать свой уникальный образ для каждого конкретного случая.