Гордон призвал мировое сообщество заступиться за Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «одним из лучших политиков в мире», власти Грузии должны освободить его, сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Заявление Гордона опубликовано в Telegram-канале Саакашвили. По словам журналиста, он «с болью в сердце узнал, что Михаил Саакашвили находится в тюрьме». Гордон назвал Саакашвили «выдающимся политиком, выдающимся реформатором и выдающимся президентом Грузии», который «сделал для своего народа и страны настолько много, что если это сегодня еще должным образом не оценено, то определенно будет оценено по достоинству в будущем».

Гордон призвал «власти Грузии освободить Саакашвили», а мировое сообщество – «сделать все возможное, чтобы Михаил Саакашвили оказался на свободе». «Я очень хочу поскорее встретиться с ним, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза, и сказать ему добрые слова о его стране, которая благодаря Мише стала успешной и процветающей страной», – сообщил журналист.

Напомним, бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвали освободить Саакашвили.