Талибы обещали разрешить девочкам вернуться в школы в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы, сообщил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди.

Абди посетил Кабул на прошлой неделе. Как сообщил Абди, назначенное талибами руководство министерства образования страны заверило его, что ведется работа над «рамочными принципами», которые позволят девочкам продолжать обучение после шестого класса. Эти «принципы» обещают опубликовать в течение одного-двух месяцев. Пять из 34 провинций Афганистана уже разрешили девочкам посещать среднюю школу.

Абди подчеркнул, что «миллионы девочек среднего школьного возраста не получают образование 27-й день подряд». «Каждый день, который мы ждем – это день, потерянный для тех девочек, которые не ходят в школу», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, с момента захвата талибами* Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.