 

Дамаск обвинил Израиль в убийстве главы сирийского департамента Голан

16.10.2021, 23:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИзраильский солдат застрелил директора департамента Голан в кабмине Сирии Мидхата Салиха, заявило сирийское правительство.

SANA сообщает, что Салиха застрелили в субботу в сирийской провинции Кунейтра. Убийство произошло «в районе Айн Ат-Тина вблизи оккупированного города Мадждаль-Шамс». Сообщается, что «израильский солдат застрелил бывшего узника, когда тот возвращался домой», передает ТАСС.

Как указывает SANA, Салиха в Израиле не раз арестовывали «за принадлежность к движению сопротивления». В израильских тюрьмах Салих просидел более 12 лет. Когда Салиха освободили, он был избран в сирийский парламент от округа, включающего в себя оккупированные Израилем Голанские высоты. Последние годы он возглавлял сирийский департамент Голан.

Сирийский Совет министров осудил убийство. По мнению сирийских властей, «нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации».



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