 

Мнение: Счетчик вакцинации

16.10.2021, 23:10, Разное
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На портале "Стоп коронавирус" запустили счетчик вакцинации и интерактивную карту по регионам.
Странно, почему не добавили счетчик ревакцинации, которая нынче позиционируется как неизбежная реальность.
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ – обновляемая интерактивная карта и ежедневная статистика здесь

У нас по статистике город находится в красной зоне.
Со вчера уже начали действовать новые ограничения, включая обязательные QR-коды для посещения общественных мест.

Источник: Colonel Cassad



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