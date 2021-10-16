Мнение: Счетчик вакцинации



На портале "Стоп коронавирус" запустили счетчик вакцинации и интерактивную карту по регионам.

Странно, почему не добавили счетчик ревакцинации, которая нынче позиционируется как неизбежная реальность.

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ – обновляемая интерактивная карта и ежедневная статистика здесь

У нас по статистике город находится в красной зоне.

Со вчера уже начали действовать новые ограничения, включая обязательные QR-коды для посещения общественных мест.

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