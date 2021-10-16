Мнение: Счетчик вакцинации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На портале "Стоп коронавирус" запустили счетчик вакцинации и интерактивную карту по регионам.
Странно, почему не добавили счетчик ревакцинации, которая нынче позиционируется как неизбежная реальность.
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/ – обновляемая интерактивная карта и ежедневная статистика здесь
У нас по статистике город находится в красной зоне.
Со вчера уже начали действовать новые ограничения, включая обязательные QR-коды для посещения общественных мест.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет