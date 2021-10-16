Она сейчас позвонит – Личное мнение

Ксения Собчак ездила в Росгвардию на что-то там пожаловаться. Ездила, как видите, с помпой.

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В ведомстве ей посоветовали то, что посоветовали бы любому простому гражданину: если есть какие-то проблемы — написать заявление в ОВД.

Это — конец Собчак. Объясню, почему.

Весь авторитет Собчак держался на предпосылке: «Она сейчас позвонит». Её опасались. С ней не хотели связываться. Не отвечали. И только по той причине, что она якобы могла применить страшное оружие, сродни ядерной бомбе — набрать чей-то номер и порешать.

Кому позвонит? Этого никто не знал. Золотову? Матвиенко? Самому Путину? Господу Б-гу? Никто не мог сказать, кому именно, все только гадали.

И вот возникает ситуация, когда Ксению действительно взяли за жабры. Взяли серьёзно. С большим резонансом.

Не помогают явно воняющие публикации в телеграме. Боты, отбеливающие анус. В ситуации, когда народ сказал Собчак нет, ей не осталось ничего, кроме как «набрать номер».

Собчак не просто позвонила, а приехала и получила чёткий ответ: «Если у вас есть какие-то вопросы, идите, как простой гражданин Российской Федерации, и пишите заявлени в ОВД».

И это увидели все.

Увидела я, хоть для меня это новостью и не стало. Увидели вы. Но хуже всего для бывшей ведущей с бревна то, что это увидела вся тусовка и Ксюхино ближайшее окружение.

Вот что все увидели:

У тебя возникла проблема. Ты пыталась её порешать. Ты применила своё тайное страшное оружие. Ты не решила проблему.

Это классический пример ситуации «Акела промахнулся». Тусовка такое не прощает.



Фото: Соцсети

После этого все в окружении Собчак, наконец-то, поняли очевидное: за то, что они на неё накинутся, им ничего не будет.

Ни директору. Ни гримёру. Ни водителю. Ни подруге. Ни-ко-му.

Это поняли так называемые друзья. Это поняли заклятые подружки, помощницы и гримёрши. Они все это поняли, и они все накинутся. Ответ, который Собчак получила в Росгвардии, — это для них команда: «Фас».

Много лет Ксюшадь грозила миру, фигурально выражаясь, атомной бомбой, а по факту оказалось, что бомбы-то никакой и нет.

Это конец. Её заклюют свои же.

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