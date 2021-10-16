 

“Довольно простая формула”. Яценюк дал советы Западу, как противостоять российской агрессии

16.10.2021, 23:04, Новости дня
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“Украина сегодня, защищаясь против российской армии, нашествия, защищает не только свою свободу, но и свободу Европы, свободу стран – членов НАТО. И чем больше Европа будет неопределенной, чем больше Европа “на мягких лапах” будет пытаться вести политику по отношению к России, тем больше медвежьи российские лапы будут все сильнее и сильнее”, – сказал он.

Экс-премьер считает, что есть “довольно простая формула”.

“США и ЕС должны быть вместе. Там не должно быть никаких противоречий внутри. Второе – США и Европа должны помогать Украине, в частности, присутствовать в активной фазе как в нормандских переговорах, так и вообще в переговорах с Россией”, – объяснил Яценюк.

Третьим моментом он считает необходимость миру “помогать украинской армии, ВСУ, поставляя и летальное, и нелетальное оружие”.

“А четвертое – это энергетика. Россия в очередной раз применила энергетическое оружие. Нельзя поддаваться на энергетический шантаж”, – считает Яценюк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На фоне российской агрессии против Украины отношения Москвы испортились со многими странами и международными союзами, в том числе США и ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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