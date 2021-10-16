 

Букингемский дворец открыл вакансию уборщика. Ему обещают зарплату до $31 тыс. в год

16.10.2021, 23:04, Новости дня
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Если человек будет работать с понедельника по воскресенье 40 часов, он получил $31 тыс. При неполном рабочем дне (20 часов в неделю) заплатят $15,5 тыс. В графике предусмотрены вечерние смены.

“Присоединяясь к нашей профессиональной команде в Лондоне, вы будете содержать, чистить и ухаживать за интерьером и предметами дворца. Вы приобретете необходимые профессиональные навыки по высочайшим стандартам”, – говорится в тексте вакансии.

Опыт работы от кандидатов не требуют но указывают, что нужно внимательно относиться к деталям. Уборщик должен быть активным и высокоэффективным, обладать хорошими навыками контроля времени и уметь расставлять приоритеты.

Вакансию собираются закрыть в среду, 20 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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