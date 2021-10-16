 

Китай доставил трех космонавтов на свою строящуюся орбитальную станцию

16.10.2021, 23:04, Новости дня
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Экипаж “Шэньчжоу-13” состоит из Чжай Чжигана, Е Гуанфу и Ван Япин – первая женщина-космонавт, которая отправилась на новую орбитальную станцию.

Стыковку с модулем “Тяньхэ” специалисты CMSA проводили в автоматическом режиме.

Присоединение космического корабля с “Тяньхэ” произошло спустя шесть часов и 33 минуты после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На орбиту “Шэньчжоу-13” вывела ракета-носитель “Чанчжэн-2F”.

Космонавты уже вошли в основной модуль будущей космической станции, отмечает агентство. На орбите они проведут шесть месяцев, в течение которых будут заниматься работами по строительству станции.

Это вторая группа китайских космонавтов, которая прибыла на “Тяньхэ”. Первая, состоявшая из Не Хайшэна, Лю Бомина и Тан Хунбо, провели там 90 дней, вернувшись на Землю 17 сентября.

Контекст:

Китай начал строительство орбитальной станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля станции – “Таньхэ”. В мае к модулю успешно пристыковался грузовой корабль “Тяньчжоу-2”. Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.

Китайская станция станет третьей многомодульной пилотируемой станцией на орбите Земли после “Мира” (уже не существующей) и Международной космической станции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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