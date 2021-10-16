Красный Бор упакуют

Крупнейшую на Северо-Западе РФ свалку химических отходов готовят к рекультивации.

Когда полигон Красный Бор под Петербургом передали в федеральное подчинение, появилась надежда, что на токсичной помойке, которую иначе как химическим Чернобылем не назовешь, будет наведен порядок. И это похоже на правду, особенно учитывая результаты только что завершившейся общественной экологической экспертизы проекта рекультивации. Ее провели эксперты московского некоммерческого партнерства «Экологическое международное аудиторское сообщество.

Сертификация» (НП «ЭМАССерт»). Однако успокаиваться рано: кто окажется оперативней — отвечающий за рекультивацию ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), которому правительство РФ поручило ликвидировать накопленный вред, или дожди, способные спровоцировать экологическое ЧП на переполненном полигоне?

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Без перемен

У сотрудников федеральной дирекции по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Красный Бор каждый дождь вызывает тревогу. Потому что с весны 2018 года, когда был ликвидирован их предшественник — ГУПП «Полигон Красный Бор», риск, что котлованы с токсичными отходами переполнятся, меньше не стал. Мало того, что резервуары по-прежнему полны, но и дамбы обвалования — бортики, благодаря которым отходы не вытекают наружу, находятся в критическом состоянии.

Полигон, превратившийся в тикающую токсичную бомбу, в 1967 году создавался как временная свалка — всего на три года. За полвека два миллиона тонн отходов расползлись на полсотни гектаров, отравляя все вокруг — воду, землю, воздух. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в 5–7 раз превышена даже на огородах поселка Красный Бор.

По данным экспертов ООО ЭПЦ «Беллона» (не является иноагентом, в ноябре 2016 года сменила организационно-правовую форму. — Ред.), «вода на выходе с полигона в магистральном канале почти в 100 раз превышает фоновые показатели загрязненности (…). Стоки характеризуются очень высокой минерализацией и большим количеством сульфатов и хлоридов, соединений азота и бромидов, фенолов, нефтепродуктов и ряда тяжелых металлов (кадмий, никель, хром и цинк)».

Эту информацию подтвердил на общественных слушаниях представитель «Проекта-108», проводившего инженерные и комплексные обследования в Красном Бору по заказу ФЭО. К слову, яды в стоках присутствуют потому, что по сей день полигон обслуживают старые, не рассчитанные на специфику объекта очистные сооружения. Учитывая, что он находится в 6,5 км от Невы и выше водозабора Водоканала, ситуация не может не волновать петербуржцев.

Полигон Красный Бор. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Упаковка для полигона

Необходимость оперативной рекультивации полигона трудно переоценить. И такой проект инженерных и технологических мероприятий уже готов. Месяц назад его на общественных слушаниях обсуждали в городе Никольском Тосненского района Ленобласти.

Как следует из документации, на полигоне планируется переработать все жидкие и пастообразные химические отходы, размещенные в картах № 59, 64, 66, 67, 68. Находящиеся под открытым небом, именно они в дождливую погоду и паводки представляют наибольшую угрозу. 330 тысяч кубометров химической скверны должен переработать специально построенный для этих целей завод, спроектированный ООО «ГеоТехПроект». Причем справиться с задачей он должен всего за год, поскольку его производительность — до 340 тыс. кубометров жидких отходов и 68 тыс. кубометров дренажных вод в год. Полученный в результате обезвоживания токсичный «жмых» путем литификации (отверждения) превратят в гранулы и вернут в карты, обеспечив необходимую гидроизоляцию.

Остальную опасную химию, хранящуюся в закупоренных картах вперемешку с грунтами и строительными отходами, вскрывать не будут — из-за опасности залповых выбросов. То есть из 1,7 млн кубометров токсичного балласта Красного Бора планируется переработать примерно пятую часть.

Во время предпроектных исследований было взято 60 проб из карт-котлованов и с грунта.

36% почв и грунтов признаны чрезвычайно опасными. Выявлены девять веществ первого класса опасности.

Чтобы изолировать территорию могильника, ФЭО планирует окружить полигон трехслойной стеной — противофильтрационной эшелонированной завесой (ПЭЗ). Стена уйдет в землю на глубину от 5 до 10 метров, до водонепроницаемых кембрийских глин. Она будет улавливать в грунте загрязненные воды и направлять их на очистку. По задумке проектировщиков, «на волю» не должна просочиться ни одна ядовитая капля. Специальная крыша не даст влаге попасть на заполненные переработанной химией карты. Запланировано и строительство новых очистных сооружений мощностью 330 тысяч кубометров в год. Они будут очищать фильтрат, а также ливневые стоки.

Загрязненную территорию засыплют песком, вымостят бетонитовыми и геокомпозитными матами, геополотном, сверху уложат грунт и засеют травой. То есть могильник, образно говоря, поместят в водонепроницаемую упаковку. В итоге рекультивации должен получиться живописный и безопасный зеленый холм. Если, конечно, в нем не ковыряться…

Атомщики не называют стоимость проекта, ссылаясь на коммерческую тайну. По информации источника «Новой» в Смольном, в 2017 году обсуждалась цифра в 40 млрд рублей. Понятно, цифра эта весьма приблизительная, но масштаб затрат оценить помогает. Средства будут выделены из федерального бюджета, поскольку еще в 2018 году полигон был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках Национального проекта «Экология».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Есина, кандидат экономических наук, член Национальной судебно-экспертной экологической палаты, президент НП «ЭМАССерт»:

— Полигоном Красный Бор я занимаюсь более 20 лет. По моей инициативе наше некоммерческое партнерство взялось за проведение общественной экологической экспертизы проекта.

Сегодня Красный Бор — первый в стране рекультивируемый объект накопленного экологического ущерба с отходами I–II классов опасности. Вот почему нам очень важно было провести независимую оценку проекта и удостовериться, что проект выполнен вполне прилично. Тем не менее у нас возник ряд вопросов.

Так, в проекте учтены не все источники выбросов загрязняющих веществ, которые будут образовываться в процессе работ. Например, отсутствуют расчеты выбросов от вентиляции реагентного хозяйства. Для переработки токсичных отходов на площадку будет завезен сложный набор химических веществ, таких как щелочи, серная кислота и т. д. При размещении на площадке они станут дополнительными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Проектировщики этого не учли. Также в проекте не представлена гидрологическая характеристика ближайших водоемов. Рядом с полигоном протекают несколько ручьев и река Тосно. Неучет этих объектов приведет к неполной оценке негативного воздействия проекта.

Представлены не все документы об источниках оборудования, оказывающего акустическое воздействие. На часть оборудования таких документов нет. Это серьезное замечание, поскольку за границами полигона не должно быть недопустимых уровней шума.

Радует, что технология переработки токсичных отходов, предложенная в проекте, нацелена на экономику замкнутого цикла, то есть на максимальное использование продуктов переработки. Это европейский подход. Если на данный момент не существует технологии использования полученных материалов, они депонируются в шахты до момента появления новых технологий. При этом упакованный в гидроизоляцию химический Чернобыль перестанет загрязнять наземные воды, почвы, атмосферный воздух.

Дело случая

Всего у общественных экспертов набралось около 20 замечаний. Все они направлены в проектную организацию ООО «ГеоТехПроект». И по каждому из них проектировщики должны отчитаться.

Проектировщики, учитывая замечания жителей и общественных экспертов, вносят изменения в документацию. После чего она будет передана на государственную экологическую экспертизу, затем на экспертизу строительную. Только после вынесения окончательного вердикта будет дано разрешение на начало строительных работ. На что может уйти несколько месяцев.

Осенние дожди — самый тревожный период для персонала полигона. Главное не допустить перелива химии из незащищенных от осадков карт. Напряженность не спадет до момента начала откачки и переработки ядовитой жижи. В этом плане начало рекультивации и погодные аномалии превращаются в карты в руках случая.

Лина Зернова, «Новая в Петербурге»

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