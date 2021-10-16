Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн пытался заманивать в сексуальное рабство десятки женщин из РФ и других постсоветских стран, об этом идет речь в иске против распорядителей его наследства и его помощника Лесли Гроффа от имени неназванной россиянки.

Истец названа традиционным псевдонимом «Джейн Доу», ее иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, при этом иск подан как классовый, что предполагает возмещение ущерба не только истцу, но и всем потенциальным жертвам, передает РИА «Новости».

«Из заявлений Эпштейна (потерпевшей)… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия с множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн», – отмечается в заявлении.

Она отметила, что миллиардер связался с ней в 2017 году, когда ей было 20 с небольшим, она проживала в Москве. Две помощницы миллиардера российского происхождения обещали ей работу секретарем, под предлогом собеседования пригласили в Париж и представили бизнесмену.

Тот угостил ее ужином и вместе с несколькими другими девушками разместил ее в парижской квартире. После он стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал ее за интимные места и осуществлял другие сексуальные действия.

Также он читал потерпевшей «лекции» о том, что нужно быть «более открытой», иначе она не добьется успеха в жизни.

В следующие два года, когда миллиардер был под расследованием, он несколько раз встречался с потерпевшей. Она пояснила, что Эпштейн пытался добиться, чтобы та приезжала в Париж, Флориду или на Виргинские острова, а в перерывах общался с ней дистанционно.

Бизнесмен заставлял оказывать ему сексуальные услуги и требовал прислать ее фото в обнаженном виде, а в обмен обещал деньги и помощь ее бизнесу. По словам «Джейн Доу», миллиардер запугивал ее, и она не могла сопротивляться, так как тот попрекал ее «добрым отношением» и материальной помощью.

Она также видела в его доме на островах другую девушку из одной из стран Балтии, бизнесмен также ее домогался.

«Хищническое поведение Эпстина в отношении молодых женщин из РФ и Восточной Европы в последние года перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами траффикинга и насилия, из-за культурных факторов», – подчеркнула истец.

Напомним, в августе американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и вовлечении в секс несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие утверждает, что дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними.