 

Дети получили ожоги из-за игры с противогазом в Астраханской области

16.10.2021, 22:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ поселке Сизый Бугор четверо детей получили ожоги, играя с найденным противогазом и элементами к нему, сообщили в администрации губернатора Астраханской области.

В заброшенном здании трое мальчиков и девочка «подобрали противогаз и элементы к нему», сообщили в администрации. Из-за «манипуляций» с находкой «произошел хлопок», дети получили ожоги. Двое госпитализированы в  среднетяжелом состоянии – у них ожоги лиц, предплечий и голеней первой-второй степени (поражено 7% и 10% соответственно). Двое других детей получили ожоги кистей рук и голеней и отпущены на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости».



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