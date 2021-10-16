Дети получили ожоги из-за игры с противогазом в Астраханской области

В поселке Сизый Бугор четверо детей получили ожоги, играя с найденным противогазом и элементами к нему, сообщили в администрации губернатора Астраханской области.

В заброшенном здании трое мальчиков и девочка «подобрали противогаз и элементы к нему», сообщили в администрации. Из-за «манипуляций» с находкой «произошел хлопок», дети получили ожоги. Двое госпитализированы в среднетяжелом состоянии – у них ожоги лиц, предплечий и голеней первой-второй степени (поражено 7% и 10% соответственно). Двое других детей получили ожоги кистей рук и голеней и отпущены на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости».