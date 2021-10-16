 

Мнение: Удар по Сармаде

16.10.2021, 22:16, Разное
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По мотивам поражения управляемым снарядом "Краснополь" https://twitter.com/LindseySnell/status/1449343999643463688 дома в Сармаде (город в 5 км от границы с Турцией к северу от Идлиба) после сообщений о том, что в город прибыл главарь ХТШ (Ан-Нусры) Джулани.

– А у вас есть мертвый неумеренный террорист Джулани, чтобы с оторванной головой?
– Нет, только начальник полиции Сармады и несколько его подельников по террористическим организациям.
– Жаль, будем искать…

PS. Над городом по сообщениям местных и сирийских источников продолжают кружить российские и иранские беспилотники.

Источник: Colonel Cassad



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