 

В Пентагоне пообещали помощь родственникам афганца, погибшего в результате ошибочного ракетного удара США

16.10.2021, 22:10, Новости дня
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Также родственникам погибшего обещают помочь с переездом в Соединенные Штаты. Для этого Пентагон уже работает с Государственным департаментом США.

Отец четырех детей Ахмади сотрудничал с американской некоммерческой организацией, которая занималась борьбой с недоеданием в Афганистане. Он погиб, вернувшись в свою резиденцию возле аэропорта Кабула.

The Washington Post пишет, что ранее родственники Ахмади рассказали им, что в результате удара по территории, где он жил, погибли восемь детей, в том числе три сына Ахмади (остальные были его родственниками).

Погибший афганец, который сотрудничал с американской гуманитарной организацией, имел месячную зарплату $500 и был основным кормильцем.

Контекст:

29 августа стало известно, что США нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле якобы автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого боевики афганского крыла ИГИЛ планировали совершить теракт в аэропорту столицы Афганистана.

Однако 30 августа канал CNN сообщил, что в результате удара США по автомобилю погибло девять мирных жителей, которые были членами одной семьи. Позже стало известно, что погибших 10.

17 сентября Пентагон подтвердил, что ракетный удар был нанесен по ошибочной цели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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