“Это честь не мундира, а туалетной бумаги”. Фигурант дела Шеремета Антоненко заявил, что в Украине “НКВДшная система”

“Это стопроцентно советская система. НКВДшная система. Элементарный пример – когда мы видим в прямом эфире бывшего генпрокурора [Руслана] Рябошапку и кого-то из нынешней власти. Когда его спрашивают “за что вы посадили невинных людей?”, он отвечает: “Это не я посадил, это ваш генпрокурор”. Ну как? Это же вы людей убийцами назвали!” – заявил Антоненко.

Он добавил, что во время судебных заседаний, когда прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, сторона потерпевших сама просила суд отпустить Антоненко и других фигурантов дела, поскольку не считала их виновными.

“И при этом история продолжается, вместо того, чтобы отказаться от обвинения или признать, что они где-то ошиблись, какие-то мелкие следователи ошиблись… Ну можно же сказать: вот новый глава МВД, к которому сейчас нет претензий, вот выход из ситуации. Но вот эта советчина, НКВДенщина… Я не знаю, как это можно назвать честью мундира. Это не честь мундира, это честь туалетной бумаги”, – резюмировал Антоненко.

На видео его ответ можно услышать с седьмой минуты.

ВИДЕОВидео: Радіо НВ / YouTube

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. 27 сентября меру пресечения смягчили на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

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