В Австралии нашли около полтонны героина в контейнерах с керамической плиткой

Наркотики нашли в контейнерах с керамической плиткой, которую отправили из Малайзии в Мельбурн. Груз предназначался для австралийского предприятия и прибыл в порт Мельбурна 29 сентября этого года.

Таможенники осмотрели контейнер и обнаружили 1290 упаковок с красной маркировкой, характерной для героина. Проверка вещества показала, что это действительно героин.

Партию доставили на промышленный участок недалеко от аэропорта Тулламарин в Мельбурне 7 октября.

Обвинения по этому делу 14 октября предъявили гражданину Малайзии, ему грозит пожизненное заключение. Мужчину заключили под стражу, он должен предстать перед судом в январе следующего года.

Контекст:

В 2019 году в Австралии выявили крупную партию партию метамфетамина стоимостью около 1,2 млрд австралийских долларов ($840 млн), напомнила ВВС. Наркотики нашли внутри стереодинамиков в порту Мельбурна. В ходе рейда было обнаружено около 37 кг героина.

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