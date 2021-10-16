В Луганской области задержали 58-летнюю женщину, ее подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям

Жительницу города Луганск задержали на одном из блокпостов во время обязательной проверки документов.

“Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям”, – заявили военные.

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Женщину доставили в местное отделение полиции. Ее подозревают в совершении преступления по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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