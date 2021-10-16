В Харькове нашли тело пенсионерки, державшей бойцовских собак. Соседка сказала полиции, что женщину загрызли

“Оператору “102” позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки. […] Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь содержали в домовладении пять собак бойцовской породы”, – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Depo.Харків уточнило, сославшись на полицию, что все пять собак погибшей – породы мастиф.

По имеющейся информации, собаки загрызли пенсионерку, когда ее дочь ушла из дома.

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