 

Мнение: О финальном

16.10.2021, 21:54, Разное
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Вчерашний пост про финальное тестирование я закрыла от всех.

Не пугайтесь, друзья.

Из-за технических особенностей подсчет итоговых результатов будет не таким, как был на тестированиях.

Не обращайте внимание на то, что вам пишет система, это стандартные оповещения. Ответы имеют разный вес.

Просто проходите испытание, стараясь погрузиться в контекст, не переживая и не обсуждая ничего друг с другом.

Вас всех в конце ждет сюрприз, надеюсь, что приятный.

Источник: Эволюция



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