Семейная пара удивилась, когда в аэропорту их багаж превышал норму, а когда открыли — там сидел безбилетный пассажир

В конце сентября пара Джаред и Кристи из США регистрировались на рейс в аэропорту.

Супруги решили провести несколько дней в Лас-Вегасе. На стойке мужчина и женщина положили багаж на весы, и были удивлены, что она превышает норму.

Перед вылетом пара внимательно проверила вес чемодана, и он вписывался в установленную норму. Но когда Джаред и Кристи открыли сумку в аэропорту, были удивлены, ведь внутри оказалась домашняя любимица, которая решила отдохнуть вместе с хозяевами.

«Вы начинаете осознавать, что долгожданный отпуск будет не таким, как себе представляли. Представьте, как вы прибываете в аэропорт, открываете чемодан и находите в нем свою собаку».

Пес по кличке Ики обожает прятаться в местах, доступ к которым ограничен. Но хозяева и предположить не могли, что Ики может залезть в багаж перед вылетом.

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Чтобы ребята смогли реализовать свой план, сотрудница аэропорта предложила свою помощь в плане присмотра за псом.

Работница аэропорта, обожающая животных, была счастлива от того, что собаку удалось обнаружить до вылета, ведь в противном случае зверь могу задохнуться во время полета.