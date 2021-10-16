 

Отец блогера Саши Спилберг нашел машину пропавшей дочери

16.10.2021, 21:27, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может связаться с ней самой.

Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.

При этом он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.

Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница. Позже продюсер Юлия Стахива сообщила, что девушка планировала поехать в Киев в эти дни.



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