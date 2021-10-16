 

Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной

16.10.2021, 21:27, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина понесет убытки от несвоевременной закупки газа в размере 5 млрд долларов, сообщил экс-премьер страны Арсений Яценюк.

«Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 млрд долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», – сообщил Яценюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что за такой промах персональную ответственность несет действующая власть в стране. По его словам, «из карманов украинцев возьмут 5 млрд долларов», и эти убытки будут из-за того, что власти не закупили газ вовремя.

Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.

В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.

Цены на газ в Европе накануне выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.



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