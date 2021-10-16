Мнение: Проблема академической свободы

Проблема академической свободы

Профессора Дэвида Миллера уволили из-за клеветнической кампании израильского лобби

Бристольский университет уволил профессора Дэвида Миллера – ведущего критика Израиля и его лобби в Великобритании.

После годичной кампании клеветы этого самого лобби представители университета заявили в пятницу, что «Профессор Дэвид Миллер больше не работает в Бристольском университете».

В заявлении было сказано только, что Миллер «не соответствует стандартам поведения, которых мы ожидаем от наших сотрудников», без подробностей.

Миллер сказал Электронной интифаде, что он будет апеллировать и «бороться до конца».

Однако заявление университета по сути оправдывает Миллера от заведомо ложных обвинений израильского лобби – в антисемитизме.

«Независимый отчет» неназванного юриста утверждает, что «Слова профессора Миллера не представляют незаконных выражений».

Миллер сказал, что в отчете на самом деле также «прямо сказано», что его слова «не были антисемитскими».

«Кампания в поддержку Дэвида Миллера», которая собирается вокруг профессора, заявила, что университет по сути сообщает, что «будет поддерживать расистов, и что мусульмане, студенты-негры и палестинцы ему не ко двору».

В заявлении, посланном Электронной интифаде, «Кампания в поддержку Дэвида Миллера» пишет, что решение университета «принято с целью запугать ученых всего мира, которые разоблачают сионистский расизм».

В заявлении сказано, что увольнение Миллера произошло после «кампании давления израильских кадров в Великобритании», и университет обвиняется в пособничестве израильскому лобби.

Со своей стороны Миллер сказал, что решение уволить его было «принято под давлением израильского лобби», которое, как он сказал «действует в интересах враждебного иностранного государства. Университет опозорился».

Руководство университета заявило, что у Миллера «есть право подать внутреннюю апелляцию, что он может сделать, и что ничто в этом заявлении не должно быть использовано для предрешения этого».

Университет «не намерен делать больше публичных комментариев сейчас».

Руководство Бристольского университета далее заявило, что оно предано делу сохранения «академической свободы». Но с оговоркой по Фрейду, добавило «мы готовы на все, чтобы серьезно подавлять такую свободу».

Ученый специалист по пропаганде и политическим группам давления, Миллер был ведущим критиком израильского лобби за последние десять лет, как и сионизма – официальной идеологии этого расистского государства.

В начале 2021 года группы про-израильского лобби усилили накал кампании против него.

Среди этих групп – Совет представителей английских евреев, Сионистская федерация, Еврейское профсоюзное движение и Охрана общественной безопасности.

В конце февраля сам Израиль тоже вмешался, мобилизовав одну из своих армий троллей, чтобы заполонить социальные сети призывами уволить Миллера.

Act.IL – основанное и руководимое израильским правительством – обнародовало задание -призыв к нападкам на авторскую колонку в Al Jazeera в защиту Миллера.

Без малейших доказательств, армия троллей клеветала на Миллера как на виновного в «откровенной ненависти к евреям» и призвала своих членов нападать на его статьи в Al Jazeera в сети.

Полный набор правых, анти-палестинских активистов и израильских лоббистов приложил все усилия, чтобы заставить уволить Миллера, и даже политики Великобритании ринулись на помощь.

Вскоре после этого, университет объявил, что начал «расследование» Миллера.

Более 300 ученых и известных интеллигентов выступили против, подписав письмо университету в поддержку Миллера и его работы.

Среди подписавшихся – Ноам Хомски, палестинский ученый и активист Сами аль-Арьан, бывший израильтянин историк Илан Паппе, режиссер Кен Лоуч и комик Алекс Сэйли.

«Мы считаем своим долгом выразить солидарность с профессором Миллером и выступить против попыток уничтожить академическую свободу», -сказано в письме.

Далее там сказано, что против Миллера ведется «хорошо организованная кампания», чтобы лживо изобразить его взгляды как «доказательство антисемитизма».

В феврале Миллер написал в статье для Электронной интифады, что «в Англии ведется атака на пространство общественной дискуссии со стороны Израиля и его сторонников».

«Разумное обсуждение анти-негритянского расизма и исламофобии затопила организованная кампания давления на университеты, партии, органы поддержания равноправия и общественные организации по всей стране».

Аса Уинстэнли

https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/professor-david-miller-fired-after-israel-lobby-smear-campaign – оригинал на английском

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