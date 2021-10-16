 

В Израиле горел торговый центр, пострадало семь человек. Видео

16.10.2021, 21:18, Новости дня
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Примерно через час после первых сообщений о пожаре обвалился верхний этаж здания. Очевидцы сообщили, что в момент возгорания в торговом центре было много посетителей. В “ловушку никто не попал и не пропал без вести”, заявили представители служб экстренной помощи.

Один полицейский получил небольшую травму при оказании помощи во время эвакуации. Двум пострадавшим оказали на месте медицинскую помощь, еще четверо получили легкие ранения. Всего пострадали семь человек.

Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что пожар начался на втором этаже торгового центра, а затем перекинулся на первый этаж. Возгорание произошло при выполнении ремонтных работ, добавила газета Jerusalem Post.

К торговому центру направили 25 пожарных машин, уточнил портал Israelinfo. Но пожарники не сразу добрались до места происшествия из-за большого скопления людей в этом районе. В 15.00 по местному времени они начали валить горящие стены с помощью спецсредств.

На видео с места событий, опубликованном в YouTube-канале NWS, виден густой черный дым, поднимающийся с крыши торгового комплекса.

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Видео: NWS / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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