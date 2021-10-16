 

В Польше прогнозируют затяжной миграционный кризис на границе с Беларусью

16.10.2021, 21:18, Новости дня
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“Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия”, – отметил Сольох.

По его словам, ситуация на польско-белорусской границе довольно опасна, поэтому Польше надо улучшить временное ограждение. Сольох отметил, что политическое решение этого кризиса потребует времени.

“Самое важное – построить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015 года Евросоюз имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство”, – заключил глава бюро.

Сейм Польши в этом месяце принял спецзакон о строительстве на границе с Беларусью, Россией и Украиной стены для повышения безопасности из-за миграционного кризиса. Ориентировочная стоимость проекта – около $410 млн. По сведениям Reuters, стена будет включать систему датчиков движения и камер видеонаблюдения.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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