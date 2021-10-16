 

СБУ накрыла контрабандистов, которые выдавали российскую продукцию за котлеты по-киевски

16.10.2021, 21:11, Разное
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Пресс-центр СБУ объявил о об успешном завершении спецоперации по поимке банды контрабандистов «из-за поребрика», которая занималась реализацией российской продукции под видом украинских котлет по-киевски. 

По словам спецслужб, ОПГ действовало с мая 2014 года. Банда производила котлеты в Белгородской области, после чего беспрепятственно пересекала границу с контрабандой и через Харьков распространяла продукцию на территорий всей Украины.

«В банде использовали украинские имена, убедительно произносили «що» и часто вели разговоры об оккупации Крыма, что позволило им на протяжении шести лет не попадать в поле зрения правоохранителей», — заявил глава СБУ.

Беззаконие продолжалось до момента, пока один из сознательных граждан Киева не сообщил о подозрительных личностях, торгующих котлетами на Дарницкой площади. По словам киевлянина, один из продавцов назвал место торговли «прежним» названием — Ленинградской площадью, о чем он незамедлительно доложил в службу безопасности.

В ходе рейда силовики изъяли свыше 3 тонн готовой продукции и арестовали 17 человек преступников. Все они дали признательные показания.

Изъятая продукция была отправлена на экспертизу, которая установила российский след в производстве котлет: куриное филе внутри имело вытянутую конусообразную форму, что свойственно для советского и  постсоветского производства, расстояние между пупырышками обжаренного хлеба внешней оболочки котлеты составило меньше 2,5 мм, что говорит о белгородском происхождении хлеба.

Часть продукции Украина передала в Организацию по запрещению химического оружия. Контрольный орган проведет свое независимое исследование и подтвердит или опровергнет предположение СБУ о наличии в продукции химического оружия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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