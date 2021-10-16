 

Российский фильм «Ыт» получил награду на Варшавском кинофестивале

16.10.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский фильм «Ыт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева награжден специальным призом международного конкурса Варшавского кинофестиваля.

Картину также наградили «специальным упоминанием» жюри NETPAC, оценивавшем азиатские картины, передает РИА «Новости».

Лента «Ыт» представляет собой семь историй, произошедших в небольшом поселке.

Лучшим восточноевропейским дебютом признали российская картину «Межсезонье» Александра Ханта. В ней речь идет о любви двух подростков, сбежавших из дома и вставших на путь криминала.

Гран-при фестиваля заняла лента «Чудо» (Miracol) румынского режиссера Богдана Джорджа Аперти.

Лучшим режиссером признан мексиканец Родриго Пла с картиной «Другой Том».

В жюри фестиваля вошли программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, оператор Магда Ковальчик, писательница из Китая, сценаристка и продюсер Тамми Тай, немецкий продюсер Петер Роммель, белорусский кинокритик Игорь Сукманов.



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