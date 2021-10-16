 

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

16.10.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосковский «Спартак» в ходе матча РПЛ с московским же «Динамо» сумел выровнять счет и уйти от поражения, встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «Динамо» забили Иван Ордец (19-я минута) и Константин Тюкавин (60), у «Спартака» отличился Георгий Джикия (89) и Самуэль Жиго (90+1), передает РИА «Новости».

В конце первого тайма произошла потасовка с участием игроков команд и даже тренеров, судья раздал четыре желтых карточки. 



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