Общественник раскритиковал наказание за продажу суррогатного алкоголя

Принимаемые против продавцов контрафактного алкоголя меры неэффективны, сообщил координатор «Народного контроля» Дмитрий Чукреев в Свердловской области, ранее сообщивший о гибели в Екатеринбурге 16 человек от отравления метанолом.

Участники «Народного контроля» вместе с полицией изымали у продавцов спирта в ТЦ «Ботанический» продукцию пять раз, но именно там купили отравившиеся спиртом жидкость люди, сообщил Чукреев телеканалу 360.

По его словам, наложенные на продавцов штрафы не нанесли им особого ущерба.

«Мы туда раз пять приезжали с сотрудниками полиции, составляли все необходимые документы, протоколы, продукция изымалась, а предприниматели наказывались. Но минимальными штрафами и административной ответственностью», – подчеркнул он.

Изъятую продукцию отправляли на экспертизу, но тогда она не выявила вредных составляющих, потому кроме административной ответственности за торговлю спиртом предпринимателям предъявить ничего не смогли.

Проблема, по мнению Чукреева, кроется в неэффективности наказания. Некачественный спирт есть во многих регионах, нужно разбираться с выстроенными цепочками, иначе люди продолжат умирать.

«Спрос рождает предложение. Если есть дешевая продукция, то почему бы тем, у кого мало денег, ее не покупать? Там торговали спиртом на розлив. Жалко, что гибнут люди от той беспечности, которую проявляют предприниматели ради своей наживы», – заключил он.

В субботу координатор Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге из-за отравления спиртом с содержанием метанола скончались 16 человек.

Позже власти региона подтвердили, что в результате отравления погибли 18 человек.