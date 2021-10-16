Мнение: Письмо: “Башня или здравый смысл?”

В моем блоге задавать вопросы нельзя, но любое нельзя для людей с плохими границами – это красная тряпка.

А для многих – крючок, и рост желания.

Поэтому мне часто предлагают деньги за ответ на вопрос.

Дорогие друзья, все ваши вопросы я и так вижу, и отвечаю бесплатно.

В ваших письмах, в ваших комментариях, в ваших постах – везде вопросы, над которыми вы ломаете головы. И если я могу ответить на какие-то вопросы, я это делаю в постах и в комментариях. Не на все можно дать однозначный ответ, потому что все зависит от контекста. Вот почему мы вместе потихоньку изучаем разные стороны контекста, то есть поля, и то, как динамика в разных сферах зависит от этого.

Вопросы у всех людей одни и те же, с небольшой поправкой на менталитет, возраст, гендер.

Однако каждое Сокровище считает свои вопросы особенными и уникальными и боится, что никогда не получит на эти вопросы ответы.

В постах моих Сокровище увидеть ответы не может, посты ведь обращены не персонально к нему, а любое Сокровище уникально.

Вот почему регулярно в рубрику писем приходят столбики вопросов от Сокровищ.

Обычно я их игнорирую.

Но давайте начнем такие вопросы иногда разбирать. Только делать это буду не я, а вы.

nstsia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Недавно попросилась к Вам в комментаторы с другого аккаунта, и Вы меня приняли. Спасибо! Я очень счастлива, хотя ооочень страшно комментировать.

В блоге нельзя задавать вопросы, но можно написать письмо. Вдруг повезет и оно попадет на разбор.

Очень хотелось бы понять некоторые моменты. Например, как понять, чей баг спровоцировал баг партнера/собеседника. Может быть, что мой баг спровоцировал баг в другом человеке, но ведь, может быть, и наоборот. Как это понять?

Или, например, ко мне недавно пришло осознание, что нас сильнее «цепляют» люди, у которых границы лучше, чем у нас, это верно или нет? Может быть, на этом основан эффект камбэка – мы становимся равнодушными к человеку, делим границы, и происходит камбэк?

Или вот ещё: как понять женщина забралась в башню и укуталась ЗВ или начала видеть реальность, в которой она никому не нужна? Т.е. ей интересны мужчины, очень даже, и секс она любит, очень любит, и даже мужчины с ней иногда знакомятся, редко, конечно, хотелось бы, чтобы чаще, но что есть, то есть. Но вот большинство мужчин не нравятся и секс ради секса женщине этой уже не интересен, хотя у неё не просто часики тикают, а уже куранты бьют так, что оглохнуть можно. Это башня или здравый смысл?

И вопрос про профессиональную сферу: например, человек знал практически с самого детства, чем хотел заниматься, кем хотел бы работать – допустим это профессия переводчика. Этот человек получил эту профессию. Это было нелегко, но в 27 лет человек таки получил заветный университетский диплом переводчика (очное отделение, две четверки, остальные баллы – отлично). И этому человеку даже повезло устроиться по профессии без опыта работа в иностранную компанию, проработать там год, получить ценнейший опыт работы. Но затем последовало 2 неудачных опыта: сначала провальный опыт устного перевода, затем спустя время провальный опыт письменного перевода. И этот человек ставит крест на своей мечте быть профессиональным успешным переводчиком. Но спустя годы жизнь сводит его с этой профессией снова уже в качестве менеджера бюро переводов и тут человек понимает, что, по-прежнему, просто горит этой профессией. Он организует мероприятия для других переводчиков и, откровенно говоря, ужасно завидует им, потому что сам хотел бы быть на их месте и участвовать во всех этих мероприятиях в качестве переводчика. Можно ли сказать, что эта профессия – призвание для этого человека? Есть ли вообще такое понятие, как профессиональное призвание?

А ещё про отчаяние. Допустим, человек понимает, что всё очень даже хорошо в его жизни – есть жилье, работа, близкие, друзья, но иногда накатывает чувство отчаяния, что всё зря, что все умрем, что всё конечно, что зачем это всё, что больно от невозможности иметь или получить то, что хотелось бы, что годы идут, куранты бьют, человек пытается работать над собой, менять себя, зарабатывать деньги, повысить свою ОЗ, чтобы нравиться, быть полезным, но как будто бы всё зря. Как не впадать в отчаяние? Помнить, что каждый момент жизни важен? Не вредить себе в моменты отчаяния, я имею в виду алкоголь, вредную еду и т.д.

Спасибо Вам за возможности, которые даёт Ваш блог!