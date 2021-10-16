Как носить кардиган, чтобы создать стильный и шикарный образ

Многие называют кардиганы одеждой для бабушек. Это не совсем верно. Конечно, нельзя назвать эти вязаные кофты шикарными, но они вполне подходят молодым женщинам. А если воспользоваться одним лайфхаком, то можно создать стильный, элегантный образ, который будет привлекать внимание окружающих.

Лайфхак

Кардиганы – это уютная и непринужденная одежда. Но шикарная ли она? Не совсем. Скорее, короткие и длинные кардиганы – отличные варианты для осеннего и зимнего сезонов, а также неотъемлемая часть повседневного гардероба. Вязаной кофте на пуговицах все же можно придать определенный шарм. Только для этого понадобится одна небольшая деталь.

Любой кардиган в мгновение ока становится шикарным, если носить его с красивой цепочкой. Особенно модницы любят использовать короткие золотые цепочки (больше всего популярны изделия, сделанные по типу звеньев). Такие украшения в сочетании с кардиганом выглядят очень гламурно и мгновенно улучшают образ.

Чтобы цепочка хорошо смотрелась с вязаным кардиганом, необходимо надеть под него легкий топ-камзол и оставить зону декольте полностью открытой. А если еще заправить кардиган в брюки, то это не только оптически удлинит ноги, но и в целом придаст образу стиль.