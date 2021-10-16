Мнение: Рост торговли с Китаем, Госдеп просит согреть Европу и снижение нефтегазовой зависимости

1. Европейские политики и СМИ обвиняют в энергетическом кризисе не только Россию, но и Китай. Якобы загребущие китайцы столь рьяно скупают по всему миру газ и прочие энергоресурсы, что цены растут, а Европе достаются жалкие крохи с китайского стола.

Однако европейцы сами виноваты. Мало того, что они пляшут под дудку США и своих зелёных политиков, мешая Газпрому строить «Северный поток-2» и заключать долгосрочные контракты, так они ещё и толкают Россию в дружеские объятия Китая. С учётом санкций Запада против нашего бизнеса и прочих проявлений недружелюбия, нам ничего не остаётся, как наращивать торговлю с Востоком:

https://tass.ru/ekonomika/12645817

Товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе – сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Только в сентябре объем торговли России и КНР составил $13,468 млрд.

Уже в прошлом году величина товарооборота с Китаем составила 18,3% от всей нашей зарубежной торговли. Это, между прочим, почти половина от нашего товарооборота с Евросоюзом (38,5%):

https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/32.htm

Если европейцы и дальше будут нас санкционировать и недружелюбить, мы будем очень грустить. И тогда, вероятно, довольно скоро наступит момент, когда наша торговля с Китаем сравняется и превысит торговлю с ЕС, и на возмущения европейцев о том, что им не додают газу или что цены слишком высокие, России будет по-большому счёту плевать.

В Китае, кстати, тоже энергодефицит, поэтому там резко увеличили импорт российского угля, а теперь просят вдвое нарастить поставки электроэнергии:

https://tass.ru/ekonomika/12660673

2. Что касается Европы, то о её спасении и об увеличении энергопоставок Россию просят даже США, даже Госдеп:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/bolshe/

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом она заявила во время встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, сообщается на сайте Госдепа.

В своем Twitter-аккаунте Шерман также отметила, что встреча с Оверчуком была продуктивной. Американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, в то же время призывая к решительным действиям в области борьбы с изменением климата и обеспечении энергетической безопасности Европы.

Американская позиция отдаёт лёгкой шизофренией: только что нам мешали обеспечивать энергобезопасность Европы, а теперь нас к этому призывают.

Но интереснее здесь другое: похоже, у самих США силёнок обеспечить Европу энергией не хватает. Либо же американцы просто тайно радуются подъёму цен на экспортируемый ими сжиженный газ, а на публику делают хорошую мину при плохой игре.

3. В правительстве за ближайшие 15 лет планируют вдвое снизить долю нефтегаза в федеральном бюджете:

https://lenta.ru/news/2021/10/13/minfingaz/

Минфин спрогнозировал снижение нефтегазовой зависимости России: к 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов от всей прибыли казны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Согласно внесенному в Госдуму бюджетному прогнозу министерства, зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году сократится почти на треть.

Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП.

Если, однако, цены на газ останутся столь же высокими, а нефть ещё подрастёт и уйдёт за 100 долларов за баррель, выполнить эти планы станет сложнее – бюджет будет лопаться от мощного потока газоевро и нефтедолларов (к сожалению, не нефтерублей).