В Одессе психически нездоровая женщина угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом – СМИ
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Винничанка Мальвина Г. числилась в розыске с 1 апреля “как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения”.
Собеседники “Думской” рассказали, что на улице Академика Филатова женщина угнала эвакуатор Mitsubishi Canter 60 и “умудрилась притереться” к троллейбусу на улице Святослава Рихтера.
Задержали ее полицейские 15 октября.
В прошлом женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за семейное насилие и вождение автомобиля в пьяном виде, отмечает издание.
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