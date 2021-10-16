 

Суд в Лос-Анджелесе приговорил к пожизненному заключению мультимиллионера. Он случайно признался в убийстве на съемках сериала

16.10.2021, 20:24, Новости дня
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Коллегия присяжных месяц назад признала Дерста виновным в убийстве первой степени. По данным полиции, Берман ранили в затылок в ее доме в Бенедикт-Каньоне. Прокуроры сообщили, что перед смертью Берман планировала рассказать о фальшивом алиби, которое она обеспечила Дерсту, когда его жена Кэтлин исчезла в Нью-Йорке в 1982 году.

Дерст случайно признался в убийстве Берман во время съемок документального сериала “Проклятие” (“The Jinx”) о своей жизни. Этот фильм вышел в 2015 году на телеканале HBO. Бизнесмен зашел в туалет с включенным микрофоном и произнес фразу “Ты пойман”! Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно”.

Это преступление было убийством свидетеля, такое обстоятельство сильно усугубило тяжесть преступления, цитирует “Голос Америки” судью Марка Виндхэма. Адвокаты Дерста планируют обжаловать решение суда. 

Во время заседания суда Дерст неподвижно сидел в инвалидном кресле.

Контекст:

Дерст родился в одной из самых богатых и могущественных семей Нью-Йорка, которая владеет бизнесом в сфере недвижимости, сообщила ВВС. Берман была его лучшей подругой, в начале 1980-х годов она работала пресс-секретарем бизнесмена.

Прокуроры предполагают, что Дерст мог убить еще двоих человек, добавила телерадиокомпания. Дерста подозревали в убийстве жены и соседа Морриса Блэка. В 2001 году бизнесмена оправдали по делу об убийстве Блэка. Прокуратура так и не предъявила ему обвинение по делу об исчезновении Кэтлин Дерст. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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