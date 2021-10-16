 

Дело возбуждено после аварии с автобусом в Нижнем Новгороде

16.10.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУголовное дело в Нижегородской области возбудили после столкновения автобуса, маршрутки и грузовой «Газели», сообщили в региональном ГУ МВД.

«По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, В Нижнем Новгороде столкнулись грузовик и два автобуса, в которых находилось 50 человек. Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже их число выросло до 24.

В региональном ГУ МВД сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил водителем грузовика. Он не уступил дорогу автобусу.



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