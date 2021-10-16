 

Власти подтвердили гибель пациента после нападения с ножом в якутском наркодиспансере

16.10.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИнформацию о гибели человека и ранении пятерых в якутском наркологическом диспансере подтвердила пресс-служба главы Якутии и правительства республики.

«По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу № 2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Приносим соболезнования родным погибшего», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что пациент наркологического диспансера в Якутске атаковал соседей по палате с ножом. По данным СМИ, причиной нападения могло послужить нестабильное психологическое состояние нападавшего.



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