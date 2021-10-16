 

Подруга Саакашвили потребовала его госпитализировать

16.10.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший грузинский президент и глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован, сообщила депутат Рады и его девушка Елизавета Ясько.

«Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины на Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти», – сказала Ясько в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Она добавила, что этим вопросом также занимается министерство иностранных дел Украины. В скором времени состояние Саакашвили станет критическим, ему нужна госпитализация, утверждает Ясько.

«Состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь», – заключила она.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.



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