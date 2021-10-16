Хризантема и другие: растения, изгоняющие из дома отрицательную энергию

Домашние растения могут не только благоприятно влиять на воздух в жилище, но и улучшать самочувствие человека. Если вы очень любите комнатные цветы, вам наверняка будет интересно узнать, какие из них помогут изгнать из дома отрицательную энергию.

Алоэ вера

Алоэ вера распространяет хорошую положительную энергию. Растение представляет собой своеобразную стену, которая препятствует проникновению в жилище отрицательных эмоций. Кроме того, алоэ обладает прекрасными лечебными свойствами. Чтобы получить максимальную пользу от растения, нужно действовать с умом. Поместите алоэ в хорошо освещенное место. Однако имейте в виду, что его следует держать вдали от прямых солнечных лучей.

Жасмин

Если у вас есть семейные проблемы, посадите во дворе жасмин. Его приятный аромат успокаивает и изгоняет негативные мысли. Это сильнейший природный антидепрессант. Стоит отметить также невероятную красоту растения.

Спатифиллум, или “женское счастье”

Спатифиллум считается растением, способствующим женскому счастью. Очень важно хранить его в темном месте. Если вы или кто-то из ваших домашних страдает бессонницей, достаточно поставить спатифиллум рядом с кроватью, чтобы избавиться от проблемы и спокойно спать.

Стоит также отметить, что растение очень любит влажность. Поэтому поливать и опрыскивать спатифиллум нужно достаточно часто. Сухой воздух – злейший враг растения. Поэтому, если вы планируете украсить помещение этим комнатным цветком, позаботьтесь об увлажнении воздуха.

Розмарин

Розмарин обладает прекрасными лечебными свойствами. Улучшает физическое и психическое здоровье. Он отлично удаляет негативную энергию из вашего дома и помогает справиться с постоянной усталостью или бессонницей. Позаботьтесь о том, чтобы на растения попадали прямые солнечные лучи. Не нужно поливать розмарин слишком обильно и часто.

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Огромным преимуществом растения является тот факт, что его можно использовать для приготовления пищи. Блюда с розмарином получаются особенно ароматными.

Крассула, или толстянка

Растение может не только изгнать из дома негативную энергию, но и привлечь богатство. Счастье приходит во сне. Согласно практике фэншуй богатство приходит, если в комнате есть красота. Растение также поможет избавиться от стресса и негативных мыслей. Поставьте крассулу в углу комнаты. Следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение.

Шалфей

Шалфей помогает избавиться от стресса, гнева и страха. Кроме того, растение обладает лечебными свойствами. Шалфей – хороший вариант для улучшения потока положительной энергии в ваших домах. Позаботьтесь о том, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи.

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Шалфей помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, эффективен также при респираторных заболеваниях и диарее.

Орхидея

Орхидея не только очень красивое растение, но и очень полезное. Вечером оно выделяет большое количество кислорода. Поэтому лучше всего размещать орхидею в спальне. Но будьте готовы к тому, что за растением придется очень тщательно ухаживать. Если не уделять орхидее должного внимания, она погибнет.

Плющ

Плющ растет достаточно быстро. Его самым большим преимуществом является то, что он позволяет избавиться от негативной энергии дома. Да и выглядит это растение весьма привлекательно.

Хризантема (главное фото)

Согласно фэншуй хризантема – живой символ долголетия. Вы планируете долго жить? Тогда не забудьте посадить хризантему перед своим домом. Растение обладает множеством лечебных свойств, позволяющих удалять из воздуха вредные вещества. Но даже если вы живете в квартире, не отчаивайтесь! Сегодня можно купить комнатную хризантему.