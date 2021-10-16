Мнение: ПДД для электросамокатов, сверхценный спорткар и дефицит дорогих авто

1. Буйство элетросамокатчиков этим летом не прошло даром – гонки на тротуарах со скоростью до 80 километров в час произвели на россиян немалое впечатление. Власти на удивление быстро составили свод правил для электросамокатов и теперь собираются внести их в ПДД:

https://ria.ru/20211016/pdd-1754834343.html

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства. <…>

В частности, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. <…>

Авторы документа считают, что дети младше семи лет могут передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

При этом составители проекта считают, что средствам индивидуальной мобильности нужно запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны.

В документе также отмечается, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Напомню: проблема с электросамокатами в том, что их скорость, при наличии достаточной мощности, свободно изменяется от велосипедной до мотоцикловой. Очевидно, что на тротуарах скоростным элсамам не место. Поэтому их массу предлагают ограничить 35 килограммами, а скорость – 25 километрами. Более мощные элсамы, по-видимому, будут фактически приравнены к мопедам и мотоциклам.

2. В жаркой Австралии, оказывается, тоже встречаются такие явления, как лёд и град. А ещё антиподы настолько любят свои автомобили, что готовы совершить ради них подвиг:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/sportcar/

Житель Сиднея, Австралия, решил защитить свой роскошный автомобиль от града и закрыл его своим телом. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он заснял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды.

Чтобы избежать повреждения поверхности машины, герой ролика накрыл капот и лобовое стекло плотным картоном, а на заднюю часть автомобиля он постелил черный ковер. Поскольку картон поднимался от ветра, мужчина закрыл часть спорткара собой. Публикация стала вирусной и набрала почти 940 тысяч просмотров и больше 72 тысяч лайков.

Стали бы вы так защищать свою «ласточку»?

3. Похоже, из-за деятельности майнеров, разогнавших рост цен на видеокарты и полупроводники, теперь будут страдать не только геймеры, но и автолюбители:

https://lenta.ru/news/2021/10/15/nehvatka/

России грозит длительный дефицит машин — нехватка продлится как минимум до середины 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на представителей автодилерских центров. При этом дилеры предсказали рост стоимости автомобилей почти всех марок.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) заявила, что по общим показателям за год продажи выросли: с января по сентябрь было продано 1,26 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Эта цифра на 15,1 процента выше данных за аналогичный период прошлого года. Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что снижение продаж происходит третий месяц вопреки высоким годовым показателям. Причиной является дефицит предложения.

Директор по маркетингу холдинга «Авилон» Андрей Каменский назвал основными причинами нехватки машин дефицит полупроводников и запчастей. «Сильнее всего он [дефицит] будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами», — прокомментировал эксперт. При этом, по словам Каменского, рост цен постепенно замедляется. «Свою роль здесь сыграло то, что был отыгран рост евро по отношению к рублю и прайсы на новые автомобили менялись по инерции», — пояснил он.