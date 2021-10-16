Врач-нутрициолог развенчал главные мифы об опасности глютена

Врач-нутрициолог Александр Мирошников в эфире программы «Доктор 24» развенчал главнее мифы о вреде глютена. На самом деле содержащие его продукты не вызывают рак и отказаться от них следует исключительно тем, кто страдает целиакией.

Несмотря на негативное мнение многих людей, продукты с глютеном, к которым относятся все виды злаковых культур, богаты клетчаткой, которая снижает риски появления онкологии органов ЖКТ. Также вещество помогает улучшать процесс пищеварения. Люди, которые отказываются от употребления таких продуктов, повышают риски ухудшения состояния здоровья. Что касается аллергии и непереносимости глютена, то ни одно исследование пока не доказало этой связи.

Александр Мирошников подчеркнул, что целиакией страдает всего один процент населения Земли. У таких людей диагностируется аутоиммунное заболевание, поэтому только им стоит отказаться от продуктов с глютеном в составе.

Источник: letidor.ru