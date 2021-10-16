Мнение: Высокие показатели

Достаточно высокие показатели смертности из-за коронавирусной инфекции фиксируются в России в последние месяцы. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала “Россия-24”. “В последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. И я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, является вакцинация”, – сказала она.

Вообще-то говоря, в высказывании Голиковой есть ряд моментов, которые вызывают достаточно серьезное недоумение.

Первый заключается в том, что вирусные инфекции в ходе мутаций снижают свои летальные свойства, повышая при этом способности к заражению. Это совершенно нормальный процесс поиска баланса между летальностью и заразностью в пользу максимально широкого распространения генетического материала вируса. И в целом все высказывания специалистов о доминирующем сегодня «индийском штамме «Дельта» как раз и подтверждают эту закономерность. Отмечается повышение заражаемости этим штаммом «в обмен» на снижение смертности зараженных.

Конечно, это интерпретируется как успех вакцинации, но будем откровенны: вакцинация не может изменить природные механизмы изменчивости вирусов. Можно создать летательный аппарат разной конструкции — легче воздуха, тяжелее воздуха, на винтовой тяге или на реактивной. И такой аппарат будет летать. Но отменить закон всемирного тяготения никакие способы его преодоления не в состоянии. Примерно такая же история и с вакцинацией. Она — о другом. Но сам по себе закон изменчивости и все его механизмы действуют вне зависимости от любых действий людей. Вы можете их использовать, можете «встроиться» в них, но не отменить.

В этом смысле вакцинация никак не может повлиять на процесс снижения летальности коронавируса и его заразности. Уже поэтому смертность при прочих равных условиях должна снижаться хоть как.

Кстати,в большинстве стран примерно это и происходит: число заражений либо не снижается, либо даже растет (причем вообще вне зависимости от степени вакцинации — как в том же Израиле), а вот смертность снижается. Тут, видимо, дело в двух базовых факторах: во-первых, наиболее ослабленные в иммунном смысле люди уже умерли в предыдущие периоды, во-вторых, летальность вируса падает.

Россия выглядит в этом плане какой-то феерической флуктуацией, опровергающей основные законы мироздания. Хотя объяснение, видимо, буквально на ладони.

Во-первых, ручная статистика. В стране, где фальсифицируется абсолютно всё — от результатов выборов президента до сливочного масла — нелепо ожидать, что статистика по столь щекотливому предмету, как фейковая эпидемия, будет кристалльно прозрачной. А полностью поменявшиеся в неизвестную сторону методики учета лишь добавляют уверенности в этом подозрении. Поэтому понять, что происходит на самом деле, практически невозможно. Подозреваю, что и режим получает столь же загадочную информацию, так как фальсификации неизбежно касаются и закрытой информации. Вообще, бытующая идея, что ладно, нам скармливают вранье, но уж для себя-то они имеют самую наиправдивейшую информацию — в общем, эта идея не слишком убеждает. Президент врет людям, вертикаль врет снизу до самого верха и сверху вниз.

Если KPI губернатора прямо зависит от того, насколько ровная картина на его территории, то какой резон губернатору докладывать о проблемах? Я уж не говорю о том, что форменным идиотизмом является механический перенос корпоративной системы учета эффективности работы на государственные структуры, это вообще за гранью.

Уже поэтому власть имеет примерно такую же картину происходящего по степени ее достоверности, какую скармливает и нам.

В общем, загадочные цифры российской статистики принимать на веру, конечно, можно, но строить на них модели и графики — это заведомо иметь на выходе ошибку неизвестной величины.

Исходя из этого вполне резонного замечания, получаем во-вторых. Во-вторых, совершенно неясно, сколько в реальности людей умирает именно от ковида, сколько — от сопутствующих заболеваний, сколько — от банального неоказания помощи по любым другим заболеваниям и, наконец — каков процент умерших, которые могли бы выжить, не подвергайся они жесточайшему террору со стороны режима. Стресс, ограничения, выбитая из привычной колеи жизнь сами по себе могут оказаться для человека фатальным сочетанием негативных факторов. Уже поэтому статистическая тысяча умерших якобы от ковида — это число крайне неинформативное. Во всяком случае без нормальной расшифровки — кто и от чего.

Ну, и третий фактор, куда уж без него. Уничтоженное российское здравоохранение. Нелепо ожидать от его руин сколь-либо нормальной работы, а потому неработающая система здравоохранения сама по себе является источником угрозы и опасности для любого человека.

Может так быть, что Россия на самом деле никак не противоречит общим законам природы. А те страхи и ужасы, которых нам скармливает пропаганда, имеют совершенно иные корни и причины.

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