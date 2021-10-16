Мнение: Не играл, но осуждаю

Если бы идиоты из Нехты хотя бы играли в игры, о которых они пишут, то знали бы, что в играх от Paradox на территории России можно создать и Украину и Рутению и много чего еще, если эти территории откалываются от Российской Империи и Советского Союза. Такая же схема работает и в отношении других крупных стран.

Например, в Hearts of Iron IV нацистская Германия может к удовольствию утырков из Нехты создать на оккупированных территориях СССР марионеточные государства. Если же предложенных разработчиками вариантов не хватает, ставятся различные моды, где предлагаются различные сценарии с не существовавшими или попросту выдуманными государствами на любой вкус и цвет.

Но так как утырки из Нехты в игры Paradox не играют, то по сути, они организовывают перепись идиотов, которые также как и они в эти игры не играют, но предлагют свое "ценное мнение" разработчикам.

Впрочем, еще из интервью Протасевича было понятно, что там работают люди не слишком большого ума.

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