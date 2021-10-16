 

В Иране бывшего главу Центрального банка приговорили к 10 годам тюрьмы за валютные махинации

16.10.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сеиф обвиняется в халатности, нарушении условий валютного рынка и незаконной торговле иностранной валютой, в частности в продаже $159,8 млн и €20,5 млн.

Суд приговорил экс-заместителя главы Центробанка Сейеда Арагчи к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

В деле о незаконных валютных операциях фигурируют в общей сложности 10 чиновников Центрального банка Ирана. Они также получили тюремные сроки.

Контекст:

Сеиф занимал должность главы Центробанка с 2013-го по 2018 год в период правления президента Хасана Рухани. Аракчи был его заместителем в 2017–2018 годах.

В мае этого года генеральный прокурор Тегерана предъявил обвинение Сеифу за растрату $30 млрд и 60 тонн золотого запаса страны, сообщил Al Jazeera.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Британия ужесточила ограничения из-за нового штамма COVID

15.01 / Украинский блогер Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V»

01.04 / Боррель – В Москве меня не оскорбили, а напали, в дипломатии так не делают

08.09 / Samsung собирается выпускать процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

03.12 / В космосе чуть не столкнулись два спутника

28.06 / “Разочарование усилилось во время эпидемии”. Шлосберг считает, что россияне устали от Путина. Видео

07.05 / Euronews – Starship Илона Маска впервые сумел сесть вертикально и не взорваться

11.11 / Спасти Рождество — французская церковь обсуждает с властями возобновление публичных месс

11.11 / Коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек

14.10 / Патриарх Кирилл назвал доказанным фактом покровительство Богоматери России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика