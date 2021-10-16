В Иране бывшего главу Центрального банка приговорили к 10 годам тюрьмы за валютные махинации

Сеиф обвиняется в халатности, нарушении условий валютного рынка и незаконной торговле иностранной валютой, в частности в продаже $159,8 млн и €20,5 млн.

Суд приговорил экс-заместителя главы Центробанка Сейеда Арагчи к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

В деле о незаконных валютных операциях фигурируют в общей сложности 10 чиновников Центрального банка Ирана. Они также получили тюремные сроки.

Контекст:

Сеиф занимал должность главы Центробанка с 2013-го по 2018 год в период правления президента Хасана Рухани. Аракчи был его заместителем в 2017–2018 годах.

В мае этого года генеральный прокурор Тегерана предъявил обвинение Сеифу за растрату $30 млрд и 60 тонн золотого запаса страны, сообщил Al Jazeera.

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